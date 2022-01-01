Bakery Fresh Goodness Chocolate Cake with Vanilla Whipped Icing Perspective: front
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Bakery Fresh Goodness Chocolate Cake with Vanilla Whipped Icing

6 ozUPC: 0001111020727
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Product Details

Chocolate cake square split and filled with vanilla whipped icing, garnished with chocolate cake crumbs.

Nutritional Information

Nutrition Facts
2.0 Approximately servings per container
Serving size
Amount per serving
Calories370
% Daily value*
Total Fat19g24%
Saturated Fat10g50%
Sodium410mg18%
Total Carbohydrate47g17%
Protein4g8%
Iron2mg10%
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.

Ingredients
CAKE-SUGAR, BLEACHED ENRICHED FLOUR (BLEACHED WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, SOYBEAN OIL, EGGS, EGG WHITES, COCOA PROCESSED WITH ALKALI, MODIFIED CORN STARCH. CONTAINS 2% OR LESS OF: NONFAT MILK, LEAVENING (SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, BAKING SODA, CORN STARCH, MONOCALCIUM PHOSPHATE), SALT, XANTHAN GUM, VITAL WHEAT GLUTEN, EMULSIFIERS (SORBITAN MONOSTEARATE, MONO- AND DIGLYCERIDES, POLYSORBATE 60, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, SOY LECITHIN), DEXTROSE, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, RED 40 LAKE, BLUE 1 LAKE, YELLOW 5 LAKE. "WHIPPED ICING-WATER, HYDROGENATED VEGETABLE OIL (PALM, PALM KERNEL, COCONUT AND/OR COTTONSEED), SUGAR, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, DEXTROSE, SODIUM CASEINATE (A MILK DERIVATIVE), CONTAINS LESS THAN 2% OF THE FOLLOWING: POLYSORBATE 60, CARBOHYDRATE GUM, ARTIFICIAL FLAVOR, SALT, TO PRESERVE FRESHNESS (POTASSIUM SORBATE), SOY PROTEIN CONCENTRATE, POLYGLYCEROL ESTERS OF FATTY ACIDS, XANTHAN GUM. CONTAINS: WHEAT, EGGS, MILK, SOY. MAY CONTAIN: PEANUTS, PECANS, WALNUTS, COCONUT, ALMONDS.

Allergen Info
Contains Wheat and Their Derivatives,Eggs and Their Derivatives,Soybean and its Derivatives,Milk and its Derivatives. May contain Walnut and Walnut Products,Coconuts and Their Derivatives,Pecan Nut and Pecan Nut Products,Almond and Almond Products,Peanuts and Their Derivatives.

Disclaimer
Actual product packaging and materials may contain additional and/or different ingredient, nutritional, or proper usage information than the information displayed on our website. You are responsible ... Read More