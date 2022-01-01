Bakery Fresh Goodness Chocolate Cake with Vanilla Whipped Icing
Product Details
Chocolate cake square split and filled with vanilla whipped icing, garnished with chocolate cake crumbs.
Nutritional Information
Ingredients
CAKE-SUGAR, BLEACHED ENRICHED FLOUR (BLEACHED WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, SOYBEAN OIL, EGGS, EGG WHITES, COCOA PROCESSED WITH ALKALI, MODIFIED CORN STARCH. CONTAINS 2% OR LESS OF: NONFAT MILK, LEAVENING (SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, BAKING SODA, CORN STARCH, MONOCALCIUM PHOSPHATE), SALT, XANTHAN GUM, VITAL WHEAT GLUTEN, EMULSIFIERS (SORBITAN MONOSTEARATE, MONO- AND DIGLYCERIDES, POLYSORBATE 60, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, SOY LECITHIN), DEXTROSE, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, RED 40 LAKE, BLUE 1 LAKE, YELLOW 5 LAKE. "WHIPPED ICING-WATER, HYDROGENATED VEGETABLE OIL (PALM, PALM KERNEL, COCONUT AND/OR COTTONSEED), SUGAR, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, DEXTROSE, SODIUM CASEINATE (A MILK DERIVATIVE), CONTAINS LESS THAN 2% OF THE FOLLOWING: POLYSORBATE 60, CARBOHYDRATE GUM, ARTIFICIAL FLAVOR, SALT, TO PRESERVE FRESHNESS (POTASSIUM SORBATE), SOY PROTEIN CONCENTRATE, POLYGLYCEROL ESTERS OF FATTY ACIDS, XANTHAN GUM. CONTAINS: WHEAT, EGGS, MILK, SOY. MAY CONTAIN: PEANUTS, PECANS, WALNUTS, COCONUT, ALMONDS.
Allergen Info
Contains Wheat and Their Derivatives,Eggs and Their Derivatives,Soybean and its Derivatives,Milk and its Derivatives. May contain Walnut and Walnut Products,Coconuts and Their Derivatives,Pecan Nut and Pecan Nut Products,Almond and Almond Products,Peanuts and Their Derivatives.
Disclaimer
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