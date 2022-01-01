Bakery Fresh Goodness Lemon Filled Yellow Cake with Whipped Icing
Product Details
Yellow cake square split and filled with artificially flavored vanilla whipped icing and lemon filling, topped with artificially flavored vanilla whipped icing, drizzled with lemon filling, and garnished with yellow cake crumbs.
Nutritional Information
Ingredients
CAKE-SUGAR, ENRICHED BLEACHED FLOUR (BLEACHED WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, SOYBEAN OIL, EGGS, EGG WHITES, MODIFIED CORN STARCH. CONTAINS 2% OR LESS OF: NONFAT MILK, SALT, LEAVENING (SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, BAKING SODA, MONOCALCIUM PHOSPHATE), VITAL WHEAT GLUTEN, EMULSIFIERS (SORBITAN MONOSTEARATE, MONO- AND DIGLYCERIDES, POLYSORBATE 60, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, SOY LECITHIN), ARTIFICIAL AND NATURAL FLAVORS, B-CAROTENE (FOR COLOR), DEXTROSE, MALTODEXTRIN, GUM ACACIA. "WHIPPED ICING-WATER, HYDROGENATED VEGETABLE OIL (PALM, PALM KERNEL, COCONUT AND/OR COTTONSEED), SUGAR, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, DEXTROSE, SODIUM CASEINATE (A MILK DERIVATIVE), CONTAINS LESS THAN 2% OF THE FOLLOWING: POLYSORBATE 60, CARBOHYDRATE GUM, ARTIFICIAL FLAVOR, SALT, TO PRESERVE FRESHNESS (POTASSIUM SORBATE), SOY PROTEIN CONCENTRATE, POLYGLYCEROL ESTERS OF FATTY ACIDS, XANTHAN GUM. "LEMON FILLING-WATER, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, CORN SYRUP, SUGAR, MODIFIED CORN STARCH, LEMON PUREE (WATER, CITRIC ACID, SUGAR, LEMON PULP CELLS, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, LEMON JUICE CONCENTRATE, NATURAL FLAVOR). CONTAINS 2% OR LESS OF: CITRIC ACID, GELLAN GUM, MONO- AND DIGLYCERIDES, PALM OIL, POLYSORBATE 60, PRESERVATIVES (POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE), SALT, SODIUM CITRATE, TITANIUM DIOXIDE (COLOR), YELLOW 5, YELLOW 6.CONTAINS: WHEAT, EGGS, MILK, SOY. MAY CONTAIN: PEANUTS, PECANS, WALNUTS, COCONUT, ALMONDS.
Allergen Info
Contains Wheat and Their Derivatives,Eggs and Their Derivatives,Soybean and its Derivatives,Milk and its Derivatives. May contain Walnut and Walnut Products,Coconuts and Their Derivatives,Pecan Nut and Pecan Nut Products,Almond and Almond Products,Peanuts and Their Derivatives.
Disclaimer
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