Ingredients

Vitamin C ( Ascorbic Acid ) , Vitamin B3 ( Niacinamide ) , Vitamin B6 ( Pyridoxine Hydrochloride ) , Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) , Pantothenic Acid ( D-Calcium Pantothenate : Vitamin B5 ) , Chloride ( Sodium Chloride ) , Proprietary Blend : Dextrose , Glucuronolactone , Ginger Root Extract , Milk Thistle Extract , N-acetyl L-cysteine , L-Carnitine , Sea Salt . Other Ingredients : Filtered Water , Erythritol , Natural Flavors ( Gum Acacia , Glycerol Ester of Wood Rosin , Ascorbic Acid ) , Citric Acid , Monkfruit .

Allergen Info

Free from Does Not Contain Declaration Obligatory Allergens.

Disclaimer

