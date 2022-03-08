Charlotte's St. Patrick's Day Chocolate Fudge Cake Perspective: front
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Charlotte's St. Patrick's Day Chocolate Fudge Cake

16.7 ozUPC: 0062883416669
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Located in DELI/BAKE

Nutritional Information

Nutrition Facts
6.0 Approximately servings per container
Serving size1 Slice
Amount per serving
Calories310
% Daily value*
Total Fat16g21%
Sodium260mg11%
Total Carbohydrate40g15%
Protein2g
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.

Ingredients
GRANULATED CANE SUGAR, WATER, ENRICHED BLEACHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, BENZOYL PEROXIDE, ASCORBIC ACID, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, ALPHA AMYLASE, FOLIC ACID, CHLORINE), PARTIALLY SKIMMED MILK, LIQUID WHOLE EGGS, VEGETABLE SHORTENING (CANOLA OIL, PALM OIL, MODIFIED PALM AND PALM KERNEL OILS, MONOGLYCERIDES, POLYSORBATE 60), VEGETABLE OILS (CANOLA/SOY), ALKALIZED COCOA POWDER, MARGARINE (SOYBEAN OIL, PALM OIL, WATER, SALT, WHEY POWDER [MILK], VEGETABLE MONOGLYCERIDES, SOY LECITHIN, NATURAL FLAVOR, ANNATTO EXTRACT [COLOR], TURMERIC [ADDED FOR COLOR], VITAMIN A PALMITATE, VITAMIN D3), FOOD STARCH-MODIFIED, BAKING POWDER (SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, SODIUM BICARBONATE, CORN STARCH), ARTIFICIAL AND NATURAL FLAVORS, WHEY POWDER (MILK), BAKING SODA, RICE STARCH, CITRUS FIBER, SALT, DEXTROSE, GUM ARABIC, CELLULOSE GUM, XANTHAN GUM. ICING: ICING SUGAR, VEGETABLE SHORTENING (CANOLA OIL, PALM OIL, MODIFIED PALM AND PALM KERNEL OILS, MONOGLYCERIDES, POLYSORBATE 60), WATER, GLUCOSE, NON FAT DRY MILK, ARTIFICIAL FLAVOUR, SALT, ARTIFICIAL COLOR (WATER, PROPYLENE GLYCOL, FD&C YELLOW #5 & BLUE#1, CITRIC ACID). CONFECTIONERY TOPPING (ICING SUGAR, PALM KERNEL OIL, MODIFIED CORN STARCH, CORN STARCH, SUNFLOWER LECITHIN, SHELLAC, FD&C ARTIFICIAL COLOR YELLOW 5, BLUE 1, RICE FLOUR, PALM AND PALM KERNEL OIL, GUM ARABIC, XANTAN GUM, MONO- DIGLYCERIDES, SOY LECITHIN, POLISORBATE 60, CARNAUBA WAX, ARTIFICIAL FLAVOUR).

Allergen Info
Contains Wheat and Their Derivatives,Eggs and Their Derivatives,Soybean and its Derivatives,Milk and its Derivatives.

Disclaimer
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