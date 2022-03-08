Charlotte's St. Patrick's Day Chocolate Fudge Cake
Nutritional Information
Ingredients
GRANULATED CANE SUGAR, WATER, ENRICHED BLEACHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, BENZOYL PEROXIDE, ASCORBIC ACID, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, ALPHA AMYLASE, FOLIC ACID, CHLORINE), PARTIALLY SKIMMED MILK, LIQUID WHOLE EGGS, VEGETABLE SHORTENING (CANOLA OIL, PALM OIL, MODIFIED PALM AND PALM KERNEL OILS, MONOGLYCERIDES, POLYSORBATE 60), VEGETABLE OILS (CANOLA/SOY), ALKALIZED COCOA POWDER, MARGARINE (SOYBEAN OIL, PALM OIL, WATER, SALT, WHEY POWDER [MILK], VEGETABLE MONOGLYCERIDES, SOY LECITHIN, NATURAL FLAVOR, ANNATTO EXTRACT [COLOR], TURMERIC [ADDED FOR COLOR], VITAMIN A PALMITATE, VITAMIN D3), FOOD STARCH-MODIFIED, BAKING POWDER (SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, SODIUM BICARBONATE, CORN STARCH), ARTIFICIAL AND NATURAL FLAVORS, WHEY POWDER (MILK), BAKING SODA, RICE STARCH, CITRUS FIBER, SALT, DEXTROSE, GUM ARABIC, CELLULOSE GUM, XANTHAN GUM. ICING: ICING SUGAR, VEGETABLE SHORTENING (CANOLA OIL, PALM OIL, MODIFIED PALM AND PALM KERNEL OILS, MONOGLYCERIDES, POLYSORBATE 60), WATER, GLUCOSE, NON FAT DRY MILK, ARTIFICIAL FLAVOUR, SALT, ARTIFICIAL COLOR (WATER, PROPYLENE GLYCOL, FD&C YELLOW #5 & BLUE#1, CITRIC ACID). CONFECTIONERY TOPPING (ICING SUGAR, PALM KERNEL OIL, MODIFIED CORN STARCH, CORN STARCH, SUNFLOWER LECITHIN, SHELLAC, FD&C ARTIFICIAL COLOR YELLOW 5, BLUE 1, RICE FLOUR, PALM AND PALM KERNEL OIL, GUM ARABIC, XANTAN GUM, MONO- DIGLYCERIDES, SOY LECITHIN, POLISORBATE 60, CARNAUBA WAX, ARTIFICIAL FLAVOUR).
Allergen Info
Contains Wheat and Their Derivatives,Eggs and Their Derivatives,Soybean and its Derivatives,Milk and its Derivatives.
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