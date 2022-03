Features. Sub Brand: Chef''s Classic. Material: Stainless Steel. Product Type: Saucepan. Size Capacity: 1-1/2 qt. . Color Family: Silver. Dishwasher Safe: Yes. Lid Included: Yes. Nonstick Surface: No. Number in Set: 1 pc. . Heat Resistant Handles: Yes. Capacity: 1.5 qt. . Maximum Temperature: 550 deg. F. Cookware Set: No