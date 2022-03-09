Frito-Lay® Cheesy Mix Variety Pack
Product Details
From summer barbecues to family gatherings to time spent relaxing at the end of a long day, Frito-Lay snacks are part of some of life's most memorable moments. And maybe even brightens some of the most mundane.
- Cheesy
- 17.625 Ounce
Nutritional Information
Ingredients
CHEETOS CRUNCHY CHEESE FLAVORED SNACKS: ENRICHED CORN MEAL (CORN MEAL, FERROUS SULFATE NIACIN, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), VEGETABLE OIL CORN, CANOLA, AND/OR SUNFLOWER OIL), CHEESE SEASONING (WHEY, CHEDDAR CHEESE (MIL'K, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES], CANOLA OIL, MALTODEXTRIN MAD FROM CORN], NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, SALT, WHEY PROTEIN CONCENTRATE, MONOSODIUM GLUTAMATE, LACTIC ACID, CITRIC ACID, ARTIFICIAL OLOR [YELLOW AND SALT CONTAINS MILK INGREDIENTS. SUNCHIPS HARVEST CHEDDAR FLAVORED WHOLE GRAIN SNACKS INGREDIENTS: WHOLE CORN, SUNFLOWER AND/OR CANOLA OIL, WHOLE WHEAT, BROWN RICE FLOUR, WHOLE OAT FLOUR, SUGAR, MALTODEXTR N (MADE FROM CORN), SALT, WHEY NATURAL FLAVORS, CHEDDAR CHEESE (MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), ONION POWDER, BUTTERMILK, POTASSI UM SALL ROMANO CHEESE (COWS MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES , YEAST EXTRACT, LACTOSE, PAPRIKA EXTRACTS, SODIUM CASEINATE, CITRIC ACID, SKIM MILK, GARLIC POWDER, LACT ACID, AND PARMESAN CHEESE, CHEESE CULTIJRES, SALT, ENZYMES). CONTAINS MILK AND WHEAT INGREDIENTS. CHEETOS PUFFS CHEESE FLAVORED SNACKS INGREDIENTS: ENRICHED CORN MEAL (CORN MEAL, FERROUS SULFATE, NIACIN, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), VEGETABLE OIL CORN, CANOLA, AND/OR SUNFLOWER OIL , CHEESE SEASONING (WHEY, CHEDDAR CHEESE [MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES , CANOLA OIL, MALTÖDEXTRIN [MADE ROM CORN], NATURAL AND ARTIFICIAL LAVORS, SALT, WHEY PROTEIN CONCENTRATE, MONOSODIUM GLUTAMATE, LACTIC ACID, C ACID, ARTIFICIAL COLOR [YELLOW AND SALT. CONTAINS MILK INGREDIENTS. DORITOS NACHO CHEESE FLAVORED TORTILLA CHIPS INGREDIENTS: CORN, VEGETABLE OIL (SUNFLOWER, CANOLA, AND/OR CORN OIL), MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), AND LESS THAN 2% OF THE FOLLOWING: SALT, CHEDDAR CHEESE (MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), WHEY, MONOSODIUM GLUTAMATE, BUTTERMILK, ROMANO CHEESE (PART-SKIM COWS MILK, CHEESE CULTURES, ENZYMES), ROMANO CHEESE (COWS MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), WHEY PROTEIN CONCENTRATE ONION POWDER, CORN FLOUR, NATURAL AND ART FLAVOR, DEXTROSE, TOMATO POWDER, LACTOSE, SPICES, ARTIFICIAL COLOR (YELLOW 6, YELLOW 5, RED 40), ACID, CITRIC SUGAR, GARLIC POWDER, SKIM MILK, RED AND GREEN BELL PEPPER POWDER, DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE, POTASSIUM CHLORIDE, AND SODIUM CASEINATE. CONTAINS MILK INGREDIENTS. FRITOS CHILLI CHEESE FLAVORED CORN CHIPS INGREDIENTS: CORN, VEGETABLE OIL CORN AND/OR CANOLA OIL), WHEY, SALT, SPICES, MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), CHEDDAR CHEESE (MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), CANOLA OIL, pons 111M SALT, TOMATO POWDER, MONOSODIUM GLUTAMATE, ONION POWDER, NATURAL FLAVORS, ROMANO CHEESE (COWS MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), DEXTROSE, SUGAR, BUTTERMILK, SODIUM CASEINATE, ANNATTO EXTRACTS, BUTTER (CREAM, SALT), CITRIC ACID, SUNFLOWER OIL, GARLIC POWDER, DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE, AND CARAMEL COLOR. CONTAINS MILK INGREDIENTS.
Allergen Info
Contains Wheat and Their Derivatives,Milk and its Derivatives.
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