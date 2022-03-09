Frito-Lay® Fiery Mix Variety Pack
Product Details
From summer barbecues to family gatherings to time spent relaxing at the end of a long day, Frito-Lay snacks are part of some of life's most memorable moments. And maybe even brightens some of the most mundane.
- Fiery Mix
- 26.625 Ounces
- 28 Count
Nutritional Information
Ingredients
DORITOS SPICY NACHO FLAVORED TORTILLA CHIPS INGREDIENTS: CORN, VEGETABLE OIL (CORN, CANOLA, AND/OR SUNFLOWER OIL), MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), SALT, WHEY, MONOSODIUM GLUTAMATE BUTTERMILK, ROMANO CHEESE (COW S MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), CHEDDAR CHEESE (MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), CORN STARCH, ONION POWDER GARLIC POWDER, DEXTROSE, ARTIFICIAL FLAVOR, SPICES, LACTOSE', SODIUM CASEINATE, ARTIFICIAL COLOR (YELLOW 6 LAKE, RED 40 LAKE, YELLOW 6, RED 40, YELLOW 5, BLUE l), CITRIC ACID, SUGAR, LACTIC ACID, SKIM MILK, DISODIUM INOSINATE, AND DISODIUM GUANYLATE. CONTAINS MILK INGREDIENTS. DORITOS FLAMAS FLAVORED TORTILLA CHIPS INGREDIENTS: CORN, VEGETABLE OIL CORN, CANOLA, AND/OR SUNFLOWER OIL), MALTODEXTRIN CORN), ALT, CITRIC SUGAR, MONOSODIUM GLUTAMATE, ARTIFICIAL COLOR (RED 40 LAKE, YELLOW 6 LAKE , HYDROLYZED CORN PROTEIN, YEAST EXTRACT, SODIUM DIACETATE, CHEDDAR CHE SE (MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), MODIFIED CORN STARCH, NATURAL FLAVOR, ONION POWDER, WHEY, CORN SYRUP SOLIDS GARLIC POWDER, ROMANO CHEESE (PART-SKIM COW S MILK, CHEESE CULTURES, SALT ENZYMES), BUTTERMILK, WHEY PROTEIN CONCENTRATE, DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE. CONTAINS MILK INGREDIENTS. CHEETOS PUFFS FLAMIN' HOT CHEESE FLAVORED SNACKS INGREDIENTS: ENRICHED CORN MEAL (CORN MEAL, FERROUS SULFATE, NIACIN, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID , VEGETABLE OIL (CORN, CANOLA AND/OR SUNFLOWER OIL), FLAMIN HOT SEASON NG (MALTODEXTRIN [MADE FROM CORN], SALT, SUGAR, ARTIFICIAL COLOR [RED 40 LAKE, YELLOW 6 LAKE, YELLOW 6, YELLOW 5], MONOSODIUM GLUTAMATE, YEAST EXTRACT, CITRIC ACID, SUNFLOWER OIL, CHEDDAR CHEESE [MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES , HYDROLYZED CORN PROTEIN, ONION POWDER, WHEY, NATURAL FLAVOR, GARLIC POWD R, WHEY PROTEIN CONCENTRATE, BUTTERMI K, CORN SYRUP SOLIDS, SODIUM DIACETATE, DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE SODIUM CASEINATE, SKIM MILK). CONTAINS MILK INGREDIENTS. CHEETOS CRUNCHY XXTRA HOT CHEESE FLAVORED SNACKS INGREDIENTS: ENRICHED CORN MEAL (CORN MEAL FERROUS SULFATE, NIACIN, THIAMIN MONONITRATE RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), VEGETABLE OIL (CORN, CANOLA, AND/OR SUNFLOWER 011), SALT, MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), YEAST EXTRACT SUGAR, MONOSODIUM GLUTAMATE, CITRIC ACID, ARTIFICIAL COLOR (RED 40 LAKE, YELLOW 6 LAKE, YELLOW 6, YELLOW 5), HYDROLYZED CORN PROTEIN, CHEDDAR CHEESE (MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), POTASSIUM SALT, ONION POWDER, WHEY, GARLIC POWDER, NATURAL FLAVORS, WHEY PROTEIN CONCENTRATE, BUTTERMILK, AND SODIUM DIACETATE. CONTAINS MILK INGREDIENTS. CHEETOS CRUNCHY HOT CHEESE FLAVORED SNACKS INGREDIENTS: ENRICHED CORN MEAL (CORN MEAL FERROUS SULFATE NIACIN, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, AND FOLIC ACID), VEGÉTABLE OIL (CORN, CANOLA AND/OR SUNFLOWER OIL), AND 2% OR LESS OF THE FOLLOWING: MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), SALT, POTASSIUM SALT, SUGAR, MONOSODIUM GLUTAMATE, YEAST EXTRACT, ARTIFICIAL COLOR RED 40 LAKE, YELLOW 6 LAKE, YELLOW 6, YELLOW 5), CHEDDAR CHEESE (MILK, CHEES CULTURES, SALT, ENZYMES , ONION POWDER, WHEY, WHEY PROTEIN CONCENTRATE GARLIC POWDER, NATURAL F AVORS, BUTTERMILK, SODIUM DIACETATE, DISODIUM INOSINATE, AND DISODIUM GUANYLATE. CONTAINS MILK INGREDIENTS. FUNYUNS HOT FLAVORED ONION FLAVORED RINGS INGREDIENTS: ENRICHED CORN MEAL (CORN MEAL, FERROUS SULFATE, NIACIN, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), VEGETABLE OIL (CORN, CANOLA, AND/OR SUNFLOWER OIL), SALT, AND LESS THAN 2% OF THE FOLLOWING: CORN STARCH, CORN FLOUR, BUTTERMILK, SUGAR, MONOSODIUM GLUTAMATE, YEAST EXTRACT, CHEDDAR CHEESE (MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), ARTIFICIAL COLOR (RED 40 LAKE, YELLOW 6 LAKE , ACID, WHEY, ONION POWDER, MALTODEXTRIN MADE FROM CORN), LACTOSE, GARL C POWDER, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVOR, SKIM MILK, SODIUM DIACETATE, GUM ARABIC, AND ONION EXTRACTS. CONTAINS MILK INGREDIENTS.
Allergen Info
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