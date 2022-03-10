Frito Lay® Flavor Mix Variety Pack
Product Details
From summer barbecues to family gatherings to time spent relaxing at the end of a long day, Frito-Lay snacks are part of some of life's most memorable moments. And maybe even brightens some of the most mundane.
Includes:
- (3) 1-Ounce Doritos Cool Ranch
- (4) 1-Ounce Doritos Nacho Cheese
- (2) 1-Ounce Fritos Chili Cheese
- (2) 1-Ounce Lay's Sour Cream & Onion
- (3) 1-Ounce Lay's Barbecue
- (4) 1-Ounce Cheetos Crunchy Cheese
Nutritional Information
Ingredients
DORITOS COOL RANCH FLAVORED TORTILLA CHIPS INGREDIENTS: CORN, VEGETABLE OIL (CORN, CANOLA, AND/OR SUNFLOWER OIL), SALT, CORN STARCH, TOMATO POWDER, LACTOSE, WHEY, SKIM MILK, ONION POWDER, SUGAR, GARLIC POWDER, MONOSODIUM GLUTAMATE, MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), CHEDDAR CHEESE (MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), DEXTROSE, MALIC ACID, CORN SYRUP SOLIDS, BUTTERMILK, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, SODIUM ACETATE, ARTIFICIAL COLOR (RED 40, BLUE I , YELLOW 5), SPICE, CITRIC ACID, DISODIUM INOSINATE, AND DISODIUM GUANYLATE. CONTAINS MILK INGREDIENTS. DORITOS NACHO CHEESE FLAVORED TORTILLA CHIPS INGREDIENTS: CORN, VEGETABLE OIL (SUNFLOWER, CANOLA, AND/OR CORN OIL), MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), AND LESS THAN 2% OF THE FOLLOWING. SALT, CHEDDAR CHEESE (MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), WHEY, MONOSODIUM GLUTAMATE, BUTTERMILK, ROMANO CHEESE (PART-SKIM COWS MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), ROMANO CHEESE (COWS MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), WHEY PROTEIN CONCENTRATE, ONION POWDER, CORN FLOUR, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVOR, DEXTROSE, TOMATO POWDER, LACTOSE, SPICES, ARTIFICIAL COLOR (YELLOW 6, YELLOW 5, RED 40), LACTIC ACID, CITRIC ACID, SUGAR, GARLIC POWDER, SKIM MILK, RED AND GREEN BELL PEPPER POWDER, DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE, POTASSIUM CHLORIDE, AND SODIUM CASEINATE. CONTAINS MILK INGREDIENTS. FRITOS CHILI CHEESE FLAVORED CORN CHIPS INGREDIENTS: CORN, VEGETABLE OIL (CORN AND/OR CANOLA OIL), WHEY, SALT, SPICES, MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), CHEDDAR CHEESE (MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), POTASSIUM SALT, TOMATO POWDER, MONOSODIUM GLUTAMATE, ONION POWDER, NATURAL FLAVORS, ROMANO CHEESE (COWS MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES , DEXTROSE, SUGAR, BUTTERMILK, SODIUM CASEINATE, ANNATTO EXTRACTS, BUTTER (CREAM, SALT), CITRIC ACID, SUNFLOWER OIL, GAR POWDER, DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE, AND CARAMEL COLOR. CONTAINS MILK INGREDIENTS. LAY'S SOUR CREAM & ONION FLAVORED POTATO CHIPS INGREDIENTS: POTATOES, VEGETABLE OIL (CANOLA, CORN, SOYBEAN, AND/OR SUNFLOWER OIL , SKIM MILK, AND LESS THAN 2% OF THE FOLLOWING: SALT, WHEY, ONION POWDER, PARSLEY, SOUR CREAM (CULTURED CREAM SKIM MILK DEXTROSE, MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), NATURAL FLAVORS, MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES, LACTOSE, CITRIC ACID, BUTTERMILK, A'ND WHEY PROTEIN CONCENTRATE. CONTAINS MILK INGREDIENTS. LAY'S BARBECUE FLAVORED POTATO CHIPS INGREDIENTS: POTATOES, VEGETABLE OIL (CANOLA, CORN, SOYBEAN, AND/OR SUNFLOWER OIL), SUGAR, AND LESS THAN 2% OF THE FOLLOWING: DEXTROSE, SALT, MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), MOLASSES, TORULA YEAST, ONION POWDER, SPICES, TOMATO POWDER, PAPRIKA, NATURAL FLAVORS, CORN STARCH, CARAMEL COLOR, YEAST EXTRACT, PAPRIKA EXTRACTS, GARLIC POWDER, AND MUSTARD SEED OIL. CHEETOS CRUNCHY CHEESE FLAVORED SNACKS INGREDIENTS: ENRICHED CORN MEAL (CORN MEAL, FERROUS SULFATE, NIACIN, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), VEGETABLE OIL (CORN, CANOLA, AND/OR SUNFLOWER OIL), CHEESE SEASONING (WHEY, CHEDDAR CHEESE [MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES] CANOLA OIL, MALTODEXTRIN [MADE FROM CORN], NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, SALT, WHEY PROTEIN CONCENTRATE, MONOSODIUM GLUTAMATE, LACTIC ACID, CITRIC ACID, ARTIFICIAL COLOR [YELLOW AND SALT. CONTAINS MILK INGREDIENTS.
Allergen Info
Contains Milk and its Derivatives.
Disclaimer
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