Frito-Lay® Party Size Bold Snack Mix Variety Bags
Product Details
From summer barbecues to family gatherings to time spent relaxing at the end of a long day, Frito-Lay snacks are part of some of life's most memorable moments. And maybe even brightens some of the most mundane.
- Bold Mix
- 27.5 Ounces 28 Count
Nutritional Information
Ingredients
DORITOS SPICY SWEET CHIU FLAVORED TORTILLA CHIPS INGREDIENTS: CORN, VEGETABLE OIL (CORN, CANOLA, AND/OR SUNFLOWER OIL), SALT, SUGAR, MONOSODIUM GLUTAMATE, FRUCTOSE, SODIUM DIACETATE, SOY SAUCE (SOYBEAN, WHEAT, SALT), ONION POWDER, MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), HYDROLYZED soy PROTEIN, HYDROLYZED CORN PROTEIN, GARLIC POWDER, TORULA YEAST, MALIC ACID EXTRACTIVES OF PAPRIKA, SPICES, CARAMEL COLOR, DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE, DÉXTROSE, AND NATURAL FLAVOR. CONTAINS SOY AND WHEAT INGREDIENTS. FUNYUNS ONION FLAVORED RINGS INGREDIENTS: ENRICHED CORN MEAL CORN MEAL, FERROUS SULFATE, NIACIN, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), VEGETABLE O L (CORN, CANOLA, AND/OR SUNFLOWER OIL), SALT, AND LESS THAN 2% OF THE FOLLOWING: CORN STARCH, SUGAR, CORN FLOUR, BUTTERMILK, MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), ONION POWDER, MONOSODIUM GLUTAMATE, HYDROLYZED CORN PROTEIN, DEXTROSE, GARLIC POWDER, NATURAL FLAVORS, AND GUM ARABIC. CONTAINS MILK INGREDIENTS. FRITOS FLAVOR TWISTS HONEY BBQ FLAVORED CORN SNACKS INGREDIENTS: CORN, VEGETABLE OIL (CORN AND/OR CANOLA OIL), SALT, MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), SUGAR, BROWN SUGAR, ONION POWDER, MONOSODIUM GLUTAMATE, DEXTROSE, HONEY, SPICES, TOMATO POWDER, MOLASSES, YEAST EXTRACT, ARTIFICIAL COLOR (YELLOW 5 LAKE, YELLOW 6 LAKE, BLUE 2 LAKE, RED 40, YELLOW 5, BLUE l), NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, GARLIC POWDER, CORN STARCH, CITRIC ACID, DISODIUM INOSINATE, AND DISODIIJM GUANYLATE. CHEETOS CHEDDAR JALAPENO FLAVORED CRUNCHY CHEESE FLAVORED SNACKS INGREDIENTS: ENRICHED CORN MEAL (CORN MEAL, FERROUS SULFATE, NIACIN, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN FOLIC ACID), VEGETABLE OIL (CORN, CANOLA, AND/OR SUNFLOWER OIL), SALT, WHEY, MALTODEXTÅIN (MADE FROM CORN), BUTTERMILK, ROMANO CHEESE (COW S MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES , MONOSODIUM GLUTAMATE, CHEDDAR CHEESE (MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), POTA SIUM SALT, ONION POWDER, CORN STARCH, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, SPICES, LACTOSE, JALAPENO PEPPER, GARLIC POWDER, SODIUM CASEINATE, ARTIFICIAL COLOR YELLOW 6, YELLOW 5, BLUE l, RED 40), SKIM MILK, LACTIC ACID, CITRIC ACID, MALIC DISODIUM INOSINATE, AND DISODIUM GUANYLATE. CONTAINS MILK INGREDIENTS. RUFFLES CHEDDAR & SOUR CREAM FLAVORED POTATO CHIPS INGREDIENTS: POTATOES, VEGETABLE OIL (CANOLA, CORN, SOYBEAN, AND/OR SUNFLOWER OIL), MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), SALT, WHEY, CHEDDAR CHEESE (MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES , ONION POWDER, MONOSODIUM GLUTAMATE, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, BUTTERMILK, SOUR CR AM (CULTURED CREAM, SKIM MILK), LACTOSE, BUTTER (CREAM, SALT), SODIUM CASEINATE YEAST EXTRACT, CITRIC ACID, SKIM MILK BLUE CHEESE (MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), ACID, GARLIC POWDER, ARTIFICIAL cu'0R (YELLOW 6, YELLOW 5), WHEY PROTEIN ISOLATE, AND MILK PROTEIN CONCENTRATE. CONTAINS MILK INGREDIENTS. DORITOS SPICY NACHO FLAVORED TORTILLA CHIPS INGREDIENTS: CORN, VEGETABLE OIL (CORN, CANOLA, AND/OR SUNFLOWER OIL), MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), SALT, WHEY, MONOSODIUM GLUTAMATE, BUTTERMILK, ROMANO CHEESE COW S MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), CHEDDAR CHEESE (MILK, CHEESE CULTURES, SALT, EN YMES , CORN STARCH, ONION POWDER, GARLIC POWDER, DEXTROSE, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVOR, PICES, LACTOSE, SODIUM CASEINATE, ARTIFICIAL COLOR (YELLOW 6 LAKE, RED 40 LAKE, YELLOW 6, RED 40, YELLOW 5, BLUE l), CITRIC ACID, SUGAR, LACTIC ACID, SKIM MILK, DISODIUM INOSINATE, AND DISODIUM GUANYLATE. CONTAINS MILK INGREDIENTS. CHEETOS CRUNCHY FLAMIN' HOT CHEESE FLAVORED SNACKS INGREDIENTS: ENRICHED CORN MEAL (CORN MEAL FERROUS SULFATE, NIACIN, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, AND FOLIC ACID), VEGETABLE OIL (CORN, CANOLA AND/OR SUNFLOWER OIL), AND 2% OR LESS OF THE FOLLOWING: MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), SALT, POTASSIUM SALT, SUGAR, MONOSODIUM GLUTAMATE, YEAST EXTRACT, CITRIC ACID, ARTIFICIAL COLOR (RED 40 LAKE, YELLOW 6 LAKE, YELLOW 6, YELLOW 5), CHEDDAR CHEESE (MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), ONION POWDER, WHEY, WHEY PROTEIN CONCENTRATE, GARLIC POWDER, NATURAL FLAVORS, BUTTERMILK, SODIUM DIACETATE, DISODIUM INOSINATE, AND DISODIUM GUANYLATE CONTAINS MILK INGREDIENTS. LAY'S SALT & VINEGAR FLAVORED POTATO CHIPS INGREDIENTS: POTATOES, VEGETABLE OIL (CANOLA, CORN, SOYBEAN, AND/OR SUNFLOWER OIL), MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), NATURAL FLAVORS, SALT, MALIC ACID, AND VINEGAR.
Allergen Info
Contains Wheat and Their Derivatives,Soybean and its Derivatives,Milk and its Derivatives.
Disclaimer
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