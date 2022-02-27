Herr's Potato Chips and Snack Bags Variety Pack 42 Count Perspective: top
Hover to Zoom
Herr's Potato Chips and Snack Bags Variety Pack 42 Count Perspective: bottom
Hover to Zoom
Item 1 of 2 is selected.

Herr's Potato Chips and Snack Bags Variety Pack 42 Count

40 ozUPC: 0007260000544
Purchase Options

Product Details

  • All of your Herr's favorites
  • 42 single serve bags
  • With punchout front

Nutritional Information

OptUP Nutrition
Nutrition Facts
42.0 Exact servings per container
Serving size1 bag
Amount per serving
Calories70
% Daily value*
Total Fat4.5g6%
Saturated Fat1.5g8%
Trans Fat0g
Polyunsaturated Fat2.5g
Monounsaturated Fat1g
Cholesterol0mg0%
Sodium135mg6%
Total Carbohydrate7g3%
Dietary Fiber1g4%
Sugar0g
Protein1g
Calcium4mg0%
Iron0mg0%
Vitamin C6mg6%
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.

Prepared

Ingredients
1.CRISP ‘N TASTY POTATO CHIPS – INGREDIENTS: POTATOES, VEGETABLE OIL (CONTAINS ONE OR MORE OF THE FOLLOWING: CORN, COTTONSEED, SUNFLOWER), SALT2.BARBECUE FLAVORED POTATO CHIPS – INGREDIENTS: POTATOES, VEGETABLE OIL (CONTAINS ONE OR MORE OF THE FOLLOWING: CORN, COTTONSEED, SUNFLOWER), SEASONING (SUGAR, CORN FLOUR, DEXTROSE, SALT, PAPRIKA, MONOSODIUM GLUTAMATE, RICE FLOUR, MALTODEXTRIN, TORULA YEAST, SPICES, ONION POWDER, GARLIC POWDER, EXTRACTIVES OF PAPRIKA, NATURAL SMOKE FLAVOR), SALT.3.SOUR CREAM & ONION FLAVORED POTATO CHIPS – INGREDIENTS: POTATOES, VEGETABLE OIL (CONTAINS ONE OR MORE OF THE FOLLOWING: CORN, COTTONSEED, SUNFLOWER), SEASONING (WHEY, NONFAT DRY MILK, DEXTROSE, MALTODEXTRIN, BUTTERMILK SOLIDS, SALT, DEHYDRATED ONION, SUGAR, BUTTER [CREAM, SALT], SOUR CREAM [CREAM, NONFAT MILK, CULTURES], MONOSODIUM GLUTAMATE, CORN SYRUP SOLIDS, CITRIC ACID, PARSLEY, ARTIFICIAL FLAVOR, MALIC ACID, SODIUM DIACETATE, LACTOSE), SALT.4.ORIGINAL POPCORN – INGREDIENTS: POPCORN, VEGETABLE OIL (CONTAINS ONE OR MORE OF THE FOLLOWING: CORN, COTTONSEED, SUNFLOWER, SOYBEAN), BUTTER POWDER (BUTTER [CREAM, SALT], NONFAT DRY MILK, BUTTERMILK, SODIUM CITRATE, CITRIC ACID, TOCOPHEROL [ANTI-OXIDANT], BETA CAROTENE [COLOR]), SALT, NONFAT DRY MILK, BUTTER [CREAM, SALT], BETA CAROTENE [COLOR], TOCOPHEROL [ANTI-OXIDANT], ANNATTO EXTRACT [COLOR].5.EXTRA THIN PRETZELS – INGREDIENTS: ENRICHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE [VITAMIN B1], RIBOFLAVIN [VITAMIN B2], FOLIC ACID), SALT, MALT, VEGETABLE OIL (CONTAINS ONE OR MORE OF THE FOLLOWING: CORN, COTTONSEED, SUNFLOWER), YEAST, SODA.6.BAKED CHEESE CURLS – INGREDIENTS: CORN MEAL, VEGETABLE OIL (CONTAINS ONE OR MORE OF THE FOLLOWING: CORN, COTTONSEED, PALM, SUNFLOWER), CHEESE BLEND (MALTODEXTRIN, WHEY, SUNFLOWER OIL, CHEDDAR CHEESE [PASTEURIZED MILK, CHEESE CULTURE, SALT, ENZYMES], SALT, MONOSODIUM GLUTAMATE, SODIUM PHOSPHATE, BUTTER [CREAM, SALT], NATURAL FLAVOR, CITRIC ACID, LACTIC ACID, YELLOW 5, YELLOW 6, ENZYMES), SALT.7.HONEY CHEESE FLAVORED CURLS – INGREDIENTS: CORN MEAL, VEGETABLE OIL (CONTAINS ONE OR MORE OF THE FOLLOWING: CORN, COTTONSEED, PALM, SUNFLOWER), CHEESE BLEND (MALTODEXTRIN, WHEY, SUNFLOWER OIL, CHEDDAR CHEESE [PASTEURIZED MILK, CHEESE CULTURE, SALT, ENZYMES], SALT, MONOSODIUM GLUTAMATE, SODIUM PHOSPHATE, BUTTER [CREAM, SALT], NATURAL FLAVOR

Allergen Info
Contains Cotton Seeds and Their Derivatives,Sunflower Seeds and Their Derivatives,Wheat and Their Derivatives,Soybean and its Derivatives,Milk and its Derivatives,Corn and Its Derivatives. Free from Crustaceans and Their Derivatives,Sesame Seeds and Their Derivatives,Eggs and Their Derivatives,Fish and Their Derivatives,Tree Nuts and Their Derivatives,Peanuts and Their Derivatives.

Disclaimer
Actual product packaging and materials may contain additional and/or different ingredient, nutritional, or proper usage information than the information displayed on our website. You are responsible ... Read More