Jordan 1 Light Outdoor Pier Mounted Fixture Clear Seedy

Complete the artfully landscaped brilliance of a custom garden or walkway. A cylindrical silhouette starts the romantic appeal of this black post lantern and its clear glass shade.

Collection : Jordan

Frame Finish : Black

Frame Material : Aluminum

Shade Finish/Color : Clear Seedy

Shade Material : Glass

Bulbs 1 x 60 Watt - Medium

Dimmable (Yes/No) : Yes

Dimension : L x 10 W x 19.75 H ;Weight : 7.25