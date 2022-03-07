Krispy Kreme® Assorted Doughnuts
Nutritional Information
Ingredients
ASCORBIC ACID, DICALCIUM PHOSPHATE, SORBITAN MONOSTEARATE, TOCOPHEROLS, TRICALCIUM PHOSPHATE, DIAMMONIUM PHOSPHATE); GLAZE (SUGAR, WATER, CORN STARCH AND/OR PALM OIL, CALCIUM CARBONATE, AGAR, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, SALT, MONO AND DIGLYCERIDES, SORBITAN MONOSTEARATE). CHOCOLATE ICED GLAZED DOUGHNUT INGREDIENTS: DOUGHNUT (ENRICHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, PALM OIL, SOYBEAN OIL, SUGAR. CONTAINS 2% OR LESS OF EACH OF THE FOLLOWING: YEAST, SOY LECITHIN, HYDROGENATED SOYBEAN OIL, MONO AND DIGLYCERIDES, SALT, WHEAT GLUTEN, MONOCALCIUM PHOSPHATE, BHT, DRIED MILK POWDER, EGG YOLKS, CELLULOSE GUM, CALCIUM PROPIONATE (TO MAINTAIN FRESHNESS), LECITHIN, OAT FIBER, ASCORBIC ACID, SORBITAN MONOSTEARATE, TOCOPHEROLS); ICING (SUGAR, WATER, CORN STARCH, COCOA POWDER (PROCESSED WITH ALKALI), CORN SYRUP SOLIDS, SOYBEAN OIL AND/OR PALM OIL,CHOCOLATE LIQUOR, ENZYME MODIFIED SOY PROTEIN, POLYSORBATE 60, SALT, SODIUM CASEINATE (MILK), SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE, MONO AND DIGLYCERIDES, SOY LECITHIN); GLAZE (SUGAR, WATER, CORN STARCH AND/OR PALM OIL, CALCIUM CARBONATE, AGAR, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, SALT, MONO AND DIGLYCERIDES, SORBITAN MONOSTEARATE). CHOCOLATE ICED GLAZED DOUGHNUT WITH SPRINKLES INGREDIENTS: DOUGHNUT (ENRICHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, PALM OIL, SOYBEAN OIL, SUGAR. CONTAINS 2% OR LESS OF EACH OF THE FOLLOWING: YEAST, SOY LECITHIN, HYDROGENATED SOYBEAN OIL, MONO AND DIGLYCERIDES, SALT, WHEAT GLUTEN, MONOCALCIUM PHOSPHATE, BHT, DRIED MILK POWDER, EGG YOLKS, CELLULOSE GUM, CALCIUM PROPIONATE (TO MAINTAIN FRESHNESS), LECITHIN, OAT FIBER, ASCORBIC ACID, SORBITAN MONOSTEARATE, TOCOPHEROLS); ICING (SUGAR, WATER, CORN STARCH, COCOA POWDER (PROCESSED WITH ALKALI), CORN SYRUP SOLIDS, SOYBEAN OIL AND/OR PALM OIL, CHOCOLATE LIQUOR, ENZYME MODIFIED SOY PROTEIN, POLYSORBATE 60, SALT, SODIUM CASEINATE (MILK), SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE, MONO AND DIGLYCERIDES, SOY LECITHIN); GLAZE (SUGAR, WATER, CORN STARCH AND/OR PALM OIL, CALCIUM CARBONATE, AGAR, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, SALT, MONO AND DIGLYCERIDES, SORBITAN MONOSTEARATE); SPRINKLES (SUGAR, FRACTIONATED PALM KERNEL OIL, CORN STARCH, GLUCOSE, SOY LECITHIN, RED 40, RED 3, YELLOW 6, YELLOW 5, BLUE 1, GUM ARABIC, CARNAUBA WAX). CHOCOLATE ICED WITH KREME™ FILLING DOUGHNUT INGREDIENTS: DOUGHNUT (ENRICHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, PALM OIL, SOYBEAN OIL, SUGAR AND/OR DEXTROSE. CONTAINS 2% OR
Allergen Info
Contains Wheat and Their Derivatives,Eggs and Their Derivatives,Soybean and its Derivatives,Milk and its Derivatives. May contain Tree Nuts and Their Derivatives,Peanuts and Their Derivatives.
Disclaimer
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