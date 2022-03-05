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Kroger® Bake at Home Ultimeat Pizza

14 inUPC: 0001111060796
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Located in DELI/BAKE

Product Details

Bake at home in minutes. Italian sausage, Canadian bacon, pepperoni and bacon with tomato sauce on a crust.

  • Made with 100% real cheese
  • Loaded with four meats- Italian sausage, Canadian bacon, pepperoni, and bacon
  • Made with a blend of mozzarella, provolone, fontina, asiago, parmesan, and romano cheeses

Nutritional Information

OptUP Nutrition
Nutrition Facts
8.0 Approximately servings per container
Serving size1/8 pizza
Amount per serving
Calories370
% Daily value*
Total Fat16g21%
Saturated Fat7g35%
Trans Fat0g
Cholesterol35mg12%
Sodium870mg38%
Total Carbohydrate39g14%
Dietary Fiber2g7%
Sugar3g
Protein16g
Calcium210mg15%
Iron2.7mg15%
Potassium210mg4%
Vitamin D0.1mcg0%
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.

Ingredients
CRUST (ENRICHED FLOUR [WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID], WATER, BREAD CRUMBS [WHEAT FLOUR, SUGAR, YEAST, SALT], CONTAINS 2% OR LESS OF: OLIVE POMACE OIL, SUGAR, YEAST, SOYBEAN OIL, SALT), SAUCE (WATER, TOMATO PASTE, MODIFIED CORN STARCH, MALTODEXTRIN, SUGAR, SALT, SOYBEAN OIL, DEXTROSE, SPICES, HYDROLYZED CORN PROTEIN, DEHYDRATED GARLIC, PAPRIKA [COLOR], CITRIC ACID, CORN OIL, XANTHAN GUM, TRICALCIUM PHOSPHATE, SODIUM BENZOATE [PRESERVATIVE]), LOW MOISTURE MOZZARELLA CHEESE (PASTEURIZED MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), COOKED ITALIAN SAUSAGE (PORK, SPICES, WATER, SALT, CORN SYRUP SOLIDS, DRIED GARLIC, PAPRIKA, PAPRIKA AND ANNATTO EXTRACT, SUGAR, LEMON JUICE POWDER [CORN SYRUP SOLIDS, LEMON JUICE SOLIDS, LEMON OIL], FLAVORING), SMOKE FLAVORED PROVOLONE CHEESE (CULTURED PASTEURIZED MILK, SALT, ENZYMES, NATURAL SMOKE FLAVOR), FULLY COOKED CHUNKED AND FORMED CANADIAN BACON WATER ADDED, MADE WITH PORK SIRLOIN HIPS, NATURAL SMOKE FLAVOR ADDED (PORK CURED WITH WATER, SUGAR, SALT, CONTAINS 2% OR LESS OF: SODIUM LACTATE, SODIUM PHOSPHATE, NATURAL SMOKE FLAVOR, FLAVORING, SODIUM DIACETATE, SODIUM ERYTHORBATE, SODIUM NITRITE), PEPPERONI (PORK, BEEF, SALT, CONTAINS 2% OR LESS OF: DEXTROSE, GARLIC POWDER, LACTIC ACID STARTER CULTURE, SPICE EXTRACTIVES, OLEORESIN OF PAPRIKA, SODIUM NITRITE, SPICES, BHA [PRESERVATIVE], BHT [PRESERVATIVE], CITRIC ACID [PRESERVATIVE]), FULLY COOKED BACON BITS (PORK CURED WITH WATER, SALT, SMOKE FLAVORING, SODIUM PHOSPHATE, SODIUM ERYTHORBATE, SODIUM NITRITE. MAY CONTAIN SUGAR, BROWN SUGAR), CONTAINS 2% OR LESS OF: FONTINA CHEESE (PASTEURIZED MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES. MAY CONTAIN POWDERED CELLULOSE [ANTI-CAKING AGENT]), GRATED ASIAGO CHEESE (ASIAGO CHEESE [PASTEURIZED MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES], POWDERED CELLULOSE [ANTI-CAKING AGENT]), GRATED PARMESAN CHEESE (PARMESAN CHEESE [PASTEURIZED PART-SKIM MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES], POWDERED CELLULOSE [ANTI-CAKING AGENT]), GRATED ROMANO CHEESE (ROMANO CHEESE MADE FROM COW'S MILK [PASTEURIZED COW'S MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES], POWDERED CELLULOSE [ANTI-CAKING AGENT]), DEHYDRATED GARLIC, DRIED PARSLEY, DRIED OREGANO, DRIED BASIL. CONTAINS: MILK AND WHEAT.

Allergen Info
Contains Wheat and Their Derivatives,Milk and its Derivatives. Free from Crustaceans and Their Derivatives,Sesame Seeds and Their Derivatives,Sulfur Dioxide and Sulfits,Eggs and Their Derivatives,Fish and Their Derivatives,Soybean and its Derivatives,Shellfish,Tree Nuts and Their Derivatives,Peanuts and Their Derivatives.

Disclaimer
Actual product packaging and materials may contain additional and/or different ingredient, nutritional, or proper usage information than the information displayed on our website. You are responsible ... Read More