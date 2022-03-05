Kroger® Bake at Home Ultimeat Pizza
Product Details
Bake at home in minutes. Italian sausage, Canadian bacon, pepperoni and bacon with tomato sauce on a crust.
- Made with 100% real cheese
- Loaded with four meats- Italian sausage, Canadian bacon, pepperoni, and bacon
- Made with a blend of mozzarella, provolone, fontina, asiago, parmesan, and romano cheeses
Nutritional Information
Ingredients
CRUST (ENRICHED FLOUR [WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID], WATER, BREAD CRUMBS [WHEAT FLOUR, SUGAR, YEAST, SALT], CONTAINS 2% OR LESS OF: OLIVE POMACE OIL, SUGAR, YEAST, SOYBEAN OIL, SALT), SAUCE (WATER, TOMATO PASTE, MODIFIED CORN STARCH, MALTODEXTRIN, SUGAR, SALT, SOYBEAN OIL, DEXTROSE, SPICES, HYDROLYZED CORN PROTEIN, DEHYDRATED GARLIC, PAPRIKA [COLOR], CITRIC ACID, CORN OIL, XANTHAN GUM, TRICALCIUM PHOSPHATE, SODIUM BENZOATE [PRESERVATIVE]), LOW MOISTURE MOZZARELLA CHEESE (PASTEURIZED MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), COOKED ITALIAN SAUSAGE (PORK, SPICES, WATER, SALT, CORN SYRUP SOLIDS, DRIED GARLIC, PAPRIKA, PAPRIKA AND ANNATTO EXTRACT, SUGAR, LEMON JUICE POWDER [CORN SYRUP SOLIDS, LEMON JUICE SOLIDS, LEMON OIL], FLAVORING), SMOKE FLAVORED PROVOLONE CHEESE (CULTURED PASTEURIZED MILK, SALT, ENZYMES, NATURAL SMOKE FLAVOR), FULLY COOKED CHUNKED AND FORMED CANADIAN BACON WATER ADDED, MADE WITH PORK SIRLOIN HIPS, NATURAL SMOKE FLAVOR ADDED (PORK CURED WITH WATER, SUGAR, SALT, CONTAINS 2% OR LESS OF: SODIUM LACTATE, SODIUM PHOSPHATE, NATURAL SMOKE FLAVOR, FLAVORING, SODIUM DIACETATE, SODIUM ERYTHORBATE, SODIUM NITRITE), PEPPERONI (PORK, BEEF, SALT, CONTAINS 2% OR LESS OF: DEXTROSE, GARLIC POWDER, LACTIC ACID STARTER CULTURE, SPICE EXTRACTIVES, OLEORESIN OF PAPRIKA, SODIUM NITRITE, SPICES, BHA [PRESERVATIVE], BHT [PRESERVATIVE], CITRIC ACID [PRESERVATIVE]), FULLY COOKED BACON BITS (PORK CURED WITH WATER, SALT, SMOKE FLAVORING, SODIUM PHOSPHATE, SODIUM ERYTHORBATE, SODIUM NITRITE. MAY CONTAIN SUGAR, BROWN SUGAR), CONTAINS 2% OR LESS OF: FONTINA CHEESE (PASTEURIZED MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES. MAY CONTAIN POWDERED CELLULOSE [ANTI-CAKING AGENT]), GRATED ASIAGO CHEESE (ASIAGO CHEESE [PASTEURIZED MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES], POWDERED CELLULOSE [ANTI-CAKING AGENT]), GRATED PARMESAN CHEESE (PARMESAN CHEESE [PASTEURIZED PART-SKIM MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES], POWDERED CELLULOSE [ANTI-CAKING AGENT]), GRATED ROMANO CHEESE (ROMANO CHEESE MADE FROM COW'S MILK [PASTEURIZED COW'S MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES], POWDERED CELLULOSE [ANTI-CAKING AGENT]), DEHYDRATED GARLIC, DRIED PARSLEY, DRIED OREGANO, DRIED BASIL. CONTAINS: MILK AND WHEAT.
Allergen Info
Contains Wheat and Their Derivatives,Milk and its Derivatives. Free from Crustaceans and Their Derivatives,Sesame Seeds and Their Derivatives,Sulfur Dioxide and Sulfits,Eggs and Their Derivatives,Fish and Their Derivatives,Soybean and its Derivatives,Shellfish,Tree Nuts and Their Derivatives,Peanuts and Their Derivatives.
Disclaimer
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