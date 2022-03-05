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Kroger® Sausage & Blueberry Pancake on a Stick

5 ozUPC: 0001111010370
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Nutritional Information

Nutrition Facts
1.0 Approximately servings per container
Serving size2 pieces
Amount per serving
Calories450
% Daily value*
Total Fat25g38%
Cholesterol40mg14%
Sodium890mg37%
Total Carbohydrate48g16%
Protein10g
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.

Ingredients
PORK AND CHICKEN SAUSAGE LINK (PORK, MECHANICALLY SEPARATED CHICKEN, SUGAR, WATER, SALT, CONTAINS 2% OR LESS OF: DEXTROSE, MAPLE SYRUP, CALCIUM LACTATE, SPICES, SODIUM PHOSPHATES, CORN SYRUP SOLIDS, MAPLE FLAVOR, CARAMEL COLOR, CITRIC ACID. CASING MADE FROM CALCIUM ALGINATE.), BATTER (WHEAT FLOUR (BLEACHED), SUGAR, SOYBEAN OIL, SOY FLOUR, LEAVENING (SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, SODIUM BICARBONATE), EGGS, DEXTROSE, SALT, ARTIFICIAL FLAVOR, NONFAT DRY MILK), WATER, COOKED IN VEGETABLE OIL (CONTAINS ONE OR MORE OF: CORN OIL, COTTONSEED OIL, SOYBEAN OIL),BLUEBERRY FLAVORED NUGGETS (DEXTROSE, SUGAR, PALM OIL, MODIFIED FOOD STARCH. CONTAINS LESS THAN 2% OF: ENRICHED BLEACHED FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), MALTODEXTRIN, CITRIC ACID, NATURAL FLAVOR, FD&C BLUE #2 LAKE, FD&C RED #40 LAKE.

Allergen Info
Contains Wheat and Their Derivatives,Eggs and Their Derivatives,Soybean and its Derivatives,Milk and its Derivatives.

Disclaimer
Actual product packaging and materials may contain additional and/or different ingredient, nutritional, or proper usage information than the information displayed on our website. You are responsible ... Read More