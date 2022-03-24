Manuka Health Lemon Manuka Honey Lozenges Perspective: front
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Manuka Health Lemon Manuka Honey Lozenges

15 ctUPC: 0089501500229
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Product Details

  • 100% NATURAL WITH VITAMIN C
  • DELICIOUS & SOOTHING
  • GIVEN BY NATURE. PROVEN BY SCIENCE. THESE DELICIOUS SOOTHING LOZENGES HELP TO CALM AND SOOTHE A DRY, SCRATCHY THROAT.# THEY COMBINE THE GOODNESS OF PREMIUM NEW ZEALAND MANUKA HONEY WITH THE SUPPORT OF VITAMIN C AND THE FRESH NATURAL TASTE OF LEMON. MADE WITH OUR HIGH GRADE MGO 400+ MANUKA HONEY, CERTIFIED FOR NATURAL METHYLGLYOXAL CONTENT (400MG/KG)
  • NATURAL LEMON FLAVOR
  • SUITABLE FOR VEGETARIANS

 