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Mavuno Harvest Gluten - Free Dried Mango - Case of 6 - 2 oz.
2 OZUPC: 1085975000328
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MAVUNO HARVEST ORGANIC DRIED FRUIT, MANGO ARE SWEET, ENERGY-PACKED TREATS FOR HEALTHY SNACKING. SINCE MANGOS ARE NATURALLY SWEET, WE'VE ADDED NO SUGARS OR PRESERVATIVES. OUR TROPICAL MANGO SLICES ARE USDA APPROVED ORGANIC AND CERTIFIED NON-GMO. EACH BAG CONTAINS 2 OZ. OF MAVUNO HARVEST ORGANIC DRIED MANGOS. SEE NUTRITION FACTS PANEL FOR ALLERGENS. STARTED BY A PEACE CORPS VOLUNTEER, MAVUNO HARVEST BELIEVES IN THE POTENTIAL OF SMALL-SCALE AFRICAN FARMERS AND PARTNERS DIRECTLY WITH RURAL FARMERS IN GHANA TO AVOID WASTE AND SELL THEIR FULL HARVEST. MAVUNO HARVEST: ETHICALLY SOURCE, NATURALLY DELICIOUS.