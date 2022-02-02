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Moms Best Naturals Cereal - Crispy Cocoa Rice - 17.5 oz - case of 14
17.5 OZUPC: 1088397806375
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Product Details
MOM'S BEST CEREALS CRISPY COCOA RICE IS A NATURAL SWEETENED RICE CEREAL THAT'S MADE WITH REAL COCOA, NEVER ARTIFICIAL FLAVORS OR PRESERVATIVES. OUR CEREAL IS FREE OF HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, PARTIALLY HYDROGENATED OIL AND TRANS FAT. OUR GLUTEN-FREE CRISPY COCOA RICE COMES IN ONE 17.5 OZ. FAMILY SIZE BOX.