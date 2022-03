Ingredients

Aconitum Napellus 6x, 12x, 30x , Belladonna 3x, 6x, 12x, 30x , Cantharis Vesicatoria 6x , 12x , 30x , Ferrum Phosphoricum 6x, 12x , Hypericum Perforatum 3x , 6x , Kali Phosphoricum 6x , 12x , Magnesium Phosphoricum 8x , 12x , Phosphorus 6x , 12x , 30x , Spigelia Anthelmia 3x , 6x , 12x , 30x . Alpha Lipoic Acid , Anise , Benfotiamine , Betaine Hcl . Capsule : Gelatin , Glycerin and Titanium Dioxide . Chamomile , Choline (Bitartrate) , Deer Antler Velvet , evening primrose oil , Inositol , Magnesium Amino Acid Chelate , Magnesium Stearate , N-acetyl Cysteine , Passion Flower , Silica , Vitamin B-6 ( Pyridoxine HCl ) and Vitamin B-12 ( As Methylcobalamin ) .

Allergen Info

Contains Beef and its Derivatives,Pork and its Derivatives. Free from Does Not Contain Declaration Obligatory Allergens.

Disclaimer

Actual product packaging and materials may contain additional and/or different ingredient, nutritional, or proper usage information than the information displayed on our website. You are responsible ... Read More