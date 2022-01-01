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Nature's Path Organic Granola Bar - Chunky Chocolate Peanut - Case of 6 - 6.2 oz.
6.2 OZUPC: 1005844989138
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NATURE'S PATH CHEWY GRANOLA BARS, CHUNKY CHOCOLATE PEANUT ARE FULL-FLAVORED SWEET AND SALTY TREATS BECAUSE WE USE HIGH-QUALITY INGREDIENTS LIKE CRUNCHY PEANUTS AND DELICIOUS FAIR TRADE DARK CHOCOLATE BLENDED WITH ANCIENT GRAINS, INCLUDING QUINOA AND AMARANTH. MADE WITH WHOLE GRAIN, GLUTEN-FREE OATS, THEY ARE NON-GMO AND FREE OF ANY SYNTHETIC PRESERVATIVES OR ADDITIVES. INCLUDES ONE BOX OF 5 BARS, EACH PROVIDING 3 G. OF PROTEIN AND 12 G. OF WHOLE GRAINS. SEE NUTRITION FACTS PANEL FOR ALLERGENS.