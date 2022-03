Ingredients

Active Ingredient : Salicylic Acid , 0 . 5% ( Acne Medication ) Inactive Ingredients : Water , Cyclopentasiloxane , C12-15 Alkyl Benzoate , Cyclohexasiloxane , Methyl Trimethicone , Peg/ppg-18/18 Dimethicone , Synthetic Wax , C12-15 Alkyl Lactate , Magnesium Sulfate , Quaternium-18 Hectorite , Dimethicone Copolyol , Polysilicone-11 , Cetyl Lactate , Cyclomethicone , Cocamidopropyl Pg-dimonium Chloride Phosphate , Silica Silylate , Alumina , Polyhydroxystearic Acid , Silica , Ethylene Brassylate , Cyclotetrasiloxane , Dimethicone , Benzalkonium Chloride , Polymethyl Methacrylate , Triethoxycaprylylsilane , Propylene Glycol , Propylene Carbonate , Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract , Tocopheryl Acetate , Aloe Barbadensis Leaf Extract , Ascorbic Acid , Pantothenic Acid , Retinyl Palmitate , Iodopropynyl Butylcarbamate , Ethylparaben , Propylparaben , May Also Contain : Titanium Dioxide , Talc , Iron Oxides . .

Allergen Info

Free from Does Not Contain Declaration Obligatory Allergens.

Disclaimer

Actual product packaging and materials may contain additional and/or different ingredient, nutritional, or proper usage information than the information displayed on our website.