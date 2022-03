Ingredients

Wheat Flour , Modified Food Starch , Soy Sauce ( Soybean , Wheat , Salt ) , Rice Oil , Salt , Water , Contains Less Than 2% Of : Beta Carotene Color , Calcium Carbonate , Caramel Color , Disodium Guanylate , Disodium Inosinate , Disodium Succinate , Grated Ginger , Gum Arabic , Lactose , Monosodium Glutamate , Natural And Artificial Flavor , Polyglycerol Esters Of Fatty Acids , Potassium Carbonate , Powdered Fermented Bamboo Shoot , Sodium Carbonate , Sodium Hexametaphosphate , Sodium Metaphosphate , Sodium Phosphate , Sodium Pyrophosphate , Soy Lecithin , Spice , Sugar , Tocopherol ( Preservative ) , Xanthan Gum

Allergen Info

Contains Eggs and Their Derivatives.

Disclaimer

Actual product packaging and materials may contain additional and/or different ingredient, nutritional, or proper usage information than the information displayed on our website. You are responsible ... Read More