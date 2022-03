Ingredients

Cocos Nucifera (Coconut) Oil , Persea Gratissima ( Avocado ) Oil Euphorbia Cerifera ( Candelilla ) Wax , Glycine Soja Wax , Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter , Flavor ( All Natural ) , Tocopherol ( Vitamin E ) , Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract , May Contain : Mica , Titanium Dioxide , Iron Oxides

Allergen Info

Undeclared Does Not Contain Declaration Obligatory Allergens.

Disclaimer

