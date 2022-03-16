Private Selection Butter Toffee Apple Half Pie Perspective: front
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Private Selection Butter Toffee Apple Half Pie

17 ozUPC: 0001111022070
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Located in DELI/BAKE

Nutritional Information

OptUP Nutrition
Nutrition Facts
1.0 Approximately servings per container
Serving size1/8 pie
Amount per serving
Calories360
% Daily value*
Total Fat16g21%
Saturated Fat8g40%
Trans Fat0g
Cholesterol20mg7%
Sodium360mg17%
Total Carbohydrate53g19%
Dietary Fiber1g4%
Sugar29g
Protein2g
Calcium40mg4%
Iron1.2mg6%
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.

Ingredients
APPLES (APPLES, SALT, CITRIC ACID, ASCORBIC ACID), ENRICHED FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, SUGAR, BUTTER TOFFEE (SUGAR, BUTTER [CREAM, SALT], CORN SYRUP, SALT, NATURAL FLAVOR), BAKED STREUSEL (ENRICHED WHEAT FLOUR [WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, AND FOLIC ACID], BROWN SUGAR, SUGAR, PALM OIL, MARGARINE [PALM OIL, WATER, SOYBEAN OIL, SALT, WHEY {MILK}, NATURAL FLAVOR, VEGETABLE MONO & DIGLYCERIDES, SOY LECITHIN, VITAMIN A PALMITATE ADDED, BETA CAROTENE {COLOR}], SOY LECITHIN, NATURAL FLAVOR, SALT, BAKING SODA, AMMONIUM BICARBONATE), VEGETABLE OIL (PALM OIL, SOYBEAN OIL), BUTTER (PASTEURIZED CREAM [MILK], SALT), MODIFIED TAPIOCA AND POTATO STARCH, SALT, DEXTROSE, CELLULOSE GUM, STABILIZER BLEND (CORN STARCH, DEXTROSE, SUGAR, GUAR GUM, CELLULOSE GUM, AGAR), SODIUM BENZOATE (PRESERVATIVE), ANNATTO EXTRACT (COLOR), TURMERIC EXTRACT (COLOR), NONFAT DRY MILK (NONFAT MILK, LACTOSE, VITAMIN A, VITAMIN D), CALCIUM PROPIONATE (PRESERVATIVE), SOY LECITHIN, ENZYMES, YEAST, CINNAMON, CITRIC ACID.

Allergen Info
Contains Wheat and Their Derivatives,Soybean and its Derivatives,Milk and its Derivatives.

Disclaimer
Actual product packaging and materials may contain additional and/or different ingredient, nutritional, or proper usage information than the information displayed on our website. You are responsible ... Read More