Ingredients

: Purified Water , Decyl Glucoside , Cocamidopropyl Hydroxysultaine , Cocamidopropyl Betaine , Cocamide Mipa , Disodium Laureth Sulfosuccinate , Disodium Lauryl Sulfosuccinate , Methylsulfonylmethane , Bamboo Charcoal , L-Arginine , Olea Europaea (Olive) Oil , Rosa Canina ( Rosehip Seed ) Oil , Borago officinalis ( Borage Oil ) , Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Extract , Origanum Compactum ( Oregano ) Oil , Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil , Citrus Grandis (Grapefruit Seed) Extract , Calendula Officinalis ( Calendula ) Extract , Arctium lappa ( Burdock Root ) Extract , Trifolium Pratense (Red Clover) Extract , Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Extract , Lavender Extract , Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer ] , Aloe Barbadensis ( Aloe ) Leaf Extract , Centella Asiatica (Gotu Kola) Extract , Equisetum Arvense ( Horsetail Plant ) Extract , Pelargonium Graveolens (Geranium) Extract , Taraxacum Officinale (Dandelion) Extract , Sodium Hydroxide , Phenoxyethanol , Ethylhexylglycerin .

Allergen Info

Contains Coconuts and Their Derivatives,Tree Nuts and Their Derivatives.

Disclaimer

Actual product packaging and materials may contain additional and/or different ingredient, nutritional, or proper usage information than the information displayed on our website. You are responsible