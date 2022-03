Seoul 3 Light Outdoor Post Mount Fixture Clear

Linear styling pours on the sophistication in the design of this outdoor post lantern. Mount at the height of your choice, enjoying the sleek black finish and three-light candelabra bulb base that sits behind elegant clear glass.

Collection : Seoul

Frame Finish : Black

Frame Material : Aluminium

Shade Finish/Color : Clear

Shade Material : Glass

Bulbs 3 x 60 Watt - Candelabra

Dimmable (Yes/No) : Yes

Dimension : 14 L x 14 W x 23.75 H ;Weight : 20