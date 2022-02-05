Simply Asia Sesami Teriyaki Noodle Bowl
Nutritional Information
Ingredients
NOODLE: WHEAT FLOUR, WATER, MODIFIED TAPIOCA STARCH, SALT, GLUCONO DELTA LACTONE (ACIDULANT), GUAR GUM, XANTHAN GUM (THICKENER). SAUCE: WATER, SUGAR, SOY SAUCE (SOYBEANS, WATER, SALT), SPICES (INCLUDING RED CHILI PEPPER), GARLIC, ONION, RICE WINE, SESAME OIL, SEAWEED, SOYBEAN OIL, GLUCONO DELTA LACTONE (ACIDULANT), RICE VINEGAR, SALT, XANTHAN GUM (THIKENER), CITRIC ACID, CARAMEL COLOR. TOPPING: SESAME SEEDS. VEGETABLE PACKET: CARROT, GREEN ONION. CONTAINS: WHEAT, SOY
Allergen Info
Contains Wheat and Their Derivatives,Sesame Seeds and Their Derivatives,Soybean and its Derivatives. Free from Crustaceans and Their Derivatives,Eggs and Their Derivatives,Fish and Their Derivatives,Milk and its Derivatives,Tree Nuts and Their Derivatives,Peanuts and Their Derivatives.
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