Simply Asia Sesami Teriyaki Noodle Bowl Perspective: front
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Simply Asia Sesami Teriyaki Noodle Bowl

6 ct / 8.5 ozUPC: 1085428500086
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Nutritional Information

OptUP Nutrition
Nutrition Facts
1.0 About servings per container
Serving size240g
Amount per serving
Calories420
% Daily value*
Total Fat3.5g4%
Saturated Fat1g5%
Trans Fat0g
Cholesterol0mg0%
Sodium600mg26%
Total Carbohydrate87g32%
Dietary Fiber4g14%
Sugar17g
Protein10g
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.

Ingredients
NOODLE: WHEAT FLOUR, WATER, MODIFIED TAPIOCA STARCH, SALT, GLUCONO DELTA LACTONE (ACIDULANT), GUAR GUM, XANTHAN GUM (THICKENER). SAUCE: WATER, SUGAR, SOY SAUCE (SOYBEANS, WATER, SALT), SPICES (INCLUDING RED CHILI PEPPER), GARLIC, ONION, RICE WINE, SESAME OIL, SEAWEED, SOYBEAN OIL, GLUCONO DELTA LACTONE (ACIDULANT), RICE VINEGAR, SALT, XANTHAN GUM (THIKENER), CITRIC ACID, CARAMEL COLOR. TOPPING: SESAME SEEDS. VEGETABLE PACKET: CARROT, GREEN ONION. CONTAINS: WHEAT, SOY

Allergen Info
Contains Wheat and Their Derivatives,Sesame Seeds and Their Derivatives,Soybean and its Derivatives. Free from Crustaceans and Their Derivatives,Eggs and Their Derivatives,Fish and Their Derivatives,Milk and its Derivatives,Tree Nuts and Their Derivatives,Peanuts and Their Derivatives.

Disclaimer
Actual product packaging and materials may contain additional and/or different ingredient, nutritional, or proper usage information than the information displayed on our website. You are responsible ... Read More