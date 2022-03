Ingredients

Mushroom Complete Proprietary Blend ( Guaranteed To Contain : Polysaccharides ) Astragalus ( Astragalus Membranaceus ) ( Root ) , Chage ( Inonotus Obliquus ) ( Fruiting Body ) , Glossy Pivet ( Ligustrum Lucidum ) ( Fruit ) , Reishi ( Ganoderma Lucidum ) ( Fruiting Body ) , Turkey Tail ( Trametes Versicolor ) ( Fruiting Body ) , Shiitake ( Lentinus Edodes ) ( Fruiting Body ) , Poria (Wolfiporia Cocos) (Sclerotium) , Maitake ( Grifola Frondosa ) ( Fruiting Body ) . Other Ingredients : Vegetarian Capsule , Cellulose , Magnesium Stearate and Silica .

Allergen Info

Free from Does Not Contain Declaration Obligatory Allergens.

Disclaimer

