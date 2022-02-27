Super C Singles to Go Drink Mix Variety Pack
Product Details
Naturally Flavored with Other Natural Flavors, 16 Essential Vitamins & Minerals, Excellent source of Zinc, Low Calorie, 1000mg of Vitamin C, Antioxidant Vitamin E, 7 Electrolytes, Non-Effervescent, Sugar Free, Gluten Free Food.
Nutritional Information
Ingredients
ORANGE: ASCORBIC ACID (VITAMIN C), CITRIC ACID, POTASSIUM CITRATE, MALTODEXTRIN*, NATURAL FLAVOR, TRICALCIUM PHOSPHATE, MAGNESIUM OXIDE, CONTAINS 2% OR LESS OF THE FOLLOWING: ZINC SULFATE, NIACINAMIDE (VITAMIN B3), MANGANESE GLUCONATE, D-CALCIUM PANTOTHENATE (VITAMIN B5), D-ALPHA TOCOPHERYL ACETATE (VITAMIN E), PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B6), THIAMIN HYDROCHLORIDE (VITAMIN B1), RIBOFLAVIN (VITAMIN B2), SODIUM SELENATE, CHROMIUM CHLORIDE, CYANOCOBALAMIN (VITAMIN B12), BETA-CAROTENE, SUCRALOSE, ACESULFAME POTASSIUM, VEGETABLE JUICE (FOR COLOR). PINK LEMONADE: CITRIC ACID, ASCORBIC ACID (VITAMIN C), POTASSIUM CITRATE, MALTODEXTRIN*, NATURAL FLAVORS, TRICALCIUM PHOSPHATE, SUCRALOSE, MAGNESIUM OXIDE, CONTAINS 2% OR LESS OF THE FOLLOWING: ZINC SULFATE, NIACINAMIDE (VITAMIN B3), MANGANESE GLUCONATE, D-CALCIUM PANTOTHENATE (VITAMIN B5), D-ALPHA TOCOPHERYL ACETATE (VITAMIN E), PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B6), THIAMIN HYDROCHLORIDE (VITAMIN B1), RIBOFLAVIN (VITAMIN B2), SODIUM SELENATE, CHROMIUM CHLORIDE, CYANOCOBALAMIN (VITAMIN B12), ACESULFAME POTASSIUM, COLORED WITH FRUIT AND VEGETABLE JUICE POWDER. RASPBERRY: CITRIC ACID, ASCORBIC ACID (VITAMIN C), COLORED WITH FRUIT AND VEGETABLE JUICE POWDER, NATURAL FLAVORS, POTASSIUM CITRATE, MALTODEXTRIN*, TRICALCIUM PHOSPHATE, CONTAINS 2% OR LESS OF THE FOLLOWING: SUCRALOSE, MAGNESIUM OXIDE, ZINC SULFATE, NIACINAMIDE (VITAMIN B3), MANGANESE GLUCONATE, D-CALCIUM PANTOTHENATE (VITAMIN B5), D-ALPHA TOCOPHERYL ACETATE (VITAMIN E), PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B6), THIAMIN
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