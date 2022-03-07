Takis® Hot Chili Pepper & Lime Tortilla Chips Mix Singles Variety Pack
Nutritional Information
Ingredients
TAKIS FUEGO: INGREDIENTS: CORN FLOUR (PROCESSED WITH LIME), VEGETABLE OIL (PALM AND/OR SOYBEAN AND/OR CANOLA OIL), SEASONING [SALT, MALTODEXTRIN, CITRIC ACID, SUGAR, MONOSODIUM GLUTAMATE, HYDROLYZED SOY PROTEIN, ONION POWDER, YEAST EXTRACT, RED 40 LAKE, YELLOW 6 LAKE, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, SODIUM BICARBONATE, SOYBEAN OIL, CHILI PEPPER (CHILE), DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE, TBHQ (ANTIOXIDANT)]. CONTAINS SOY. MADE IN A FACILITY THAT MAY ALSO USE MILK, EGG, WHEAT AND PEANUTS. TAKIS NITRO HABANERO & LIME: INGREDIENTS: CORN FLOUR (PROCESSED WITH LIME), VEGETABLE OIL (PALM AND/OR SOYBEAN AND/OR CANOLA OIL), SEASONING [MALTODEXTRIN, SALT, CITRIC ACID, DEXTROSE, MONOSODIUM GLUTAMATE, SUGAR, ONION POWDER, RED 40 LAKE, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, GUM ARABIC, SILICON DIOXIDE, YELLOW 6 LAKE, MANNITOL, BLUE 1 LAKE, YELLOW 5]. MADE IN A FACILITY THAT MAY ALSO USE MILK, SOY, EGG, WHEAT AND PEANUTS. TAKIS BLUE HEAT: INGREDIENTS: CORN FLOUR (PROCESSED WITH LIME), VEGETABLE OIL (PALM AND/OR SOYBEAN AND/OR CANOLA OILS), SEASONING [MALTODEXTRIN, CITRIC ACID, SUGAR, POTASSIUM CHLORIDE, SALT, MONOSODIUM GLUTAMATE, HYDROLYZED SOYBEAN PROTEIN, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, HYDROLYZED YEAST, SOYBEAN OIL, ONION POWDER, BLUE 1 LAKE, SODIUM BICARBONATE, CHILI PEPPER (CHILE), DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE, TBHQ (ANTIOXIDANT)]. CONTAINS SOY. MADE IN A FACILITY THAT MAY ALSO USE MILK, EGG, WHEAT AND PEANUTS. TAKIS CRUNCHY FAJITAS: INGREDIENTS: CORN FLOUR (PROCESSED WITH LIME), VEGETABLE OIL (PALM AND/OR SOYBEAN AND/OR CANOLA OIL), SEASONING [MALTODEXTRIN, SALT, MONOSODIUM GLUTAMATE, CITRIC ACID, CHILI PEPPER (CHILE), ONION POWDER, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, DEXTROSE, RED 40 LAKE, YELLOW 6 LAKE, SUGAR, BLUE 1 LAKE, WHEY (MILK)]. CONTAINS MILK. MADE IN A FACILITY THAT MAY ALSO USE WHEAT, EGG, SOY AND PEANUTS.
Allergen Info
Contains Soybean and its Derivatives,Milk and its Derivatives. May contain Wheat and Their Derivatives,Eggs and Their Derivatives,Peanuts and Their Derivatives.
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