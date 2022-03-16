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Tattooed Chef Cauliflower Crust Plant-Based Cheese Pizza

11 ozUPC: 0085001598275
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Product Details

The perfect vegan pizza for everyone to enjoy

  • Vegan
  • Gluten free
  • Cauliflower crust

Nutritional Information

OptUP Nutrition
Nutrition Facts
3.0 Approximately servings per container
Serving sizen/a
Amount per serving
Calories250
% Daily value*
Total Fat13g16%
Saturated Fat9g46%
Trans Fat0g0%
Cholesterol0mg0%
Sodium560mg24%
Total Carbohydrate30g11%
Dietary Fiber2g7%
Sugar3g0%
Protein4g0%
Calcium100mg8%
Iron1.1mg6%
Potassium190mg4%
Vitamin A0mcg0%
Vitamin C0mg0%
Vitamin D2.3mcg10%
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.

Ingredients
: CAULIFLOWER CRUST (CAULIFLOWER, RICE FLOUR, WATER, CHIA FLOUR, RICE STARCH, PALM OIL, YEAST, AGAVE NECTAR, CANE SUGAR, SALT, CULTURED BROWN RICE, BROWN RICE, GARLIC POWDER, SPICES, CITRIC ACID, LACTIC ACID, FRUIT AND VEGETABLE NUTRIENT EXTRACT BLEND [CRANBERRY, APPLE, ORANGE, TOMATO, BROCCOLI, CARROT, AND SHIITAKE MUSHROOMS]), SAUCE (TOMATO PUREE, SALT, SUGAR, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, SPICES, GARLIC POWDER), VEGAN MOZZARELLA STYLE SHREDS (WATER, COCONUT OIL, MODIFIED POTATO STARCH, PEA PROTEIN, CONTAINS LESS THAN 2% OF THE FOLLOWING: POWDERED CELLULOSE ADDED TO PREVENT CAKING, SALT, SOLUBLE CORN FIBER, DEXTROSE, TRICALCIUM PHOSPHATE, FAVA BEAN PROTEIN, HIGH OLEIC SUNFLOWER OIL, MODIFIED TAPIOCA STARCH, NATURAL FLAVOR, TO PRESERVE FRESHNESS [POTASSIUM SORBATE], XANTHAN GUM, CITRIC ACID, PECTIN, TRIPOTASSIUM PHOSPHATE, NATAMYCIN [A NATURAL MOLD INHIBITOR], LACTIC ACID STARTER CULTURE), VEGAN AMERICAN STYLE SHREDS (WATER, COCONUT OIL, MODIFIED POTATO STARCH, PEA PROTEIN, CONTAINS LESS THAN 2% OF THE FOLLOWING: POWDERED CELLULOSE ADDED TO PREVENT CAKING, SALT, SOLUBLE CORN FIBER, DEXTROSE, TRICALCIUM PHOSPHATE, NATURAL FLAVOR, FAVA BEAN PROTEIN, HIGH OLEIC SUNFLOWER OIL, MODIFIED TAPIOCA STARCH, TO PRESERVE FRESHNESS [POTASSIUM SORBATE], XANTHAN GUM, CITRIC ACID, PECTIN, TRIPOTASSIUM PHOSPHATE, COLORED WITH [ANNATTO], LACTIC ACID STARTER CULTURE)

Allergen Info
Free from Does Not Contain Declaration Obligatory Allergens.

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