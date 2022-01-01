Taylor Farms Maple Turkey Sandwich Perspective: front
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Taylor Farms Maple Turkey Sandwich

8.55 ozUPC: 0003022311068
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Nutritional Information

OptUP Nutrition
Nutrition Facts
1.0 About servings per container
Serving size
Amount per serving
Calories530
% Daily value*
Total Fat16g21%
Saturated Fat4.3g23%
Trans Fat0g0%
Cholesterol60mg20%
Sodium1230mg53%
Total Carbohydrate60g22%
Dietary Fiber5g18%
Sugar9g0%
Protein34g0%
Calcium440mg35%
Iron0.9mg6%
Vitamin D0.3mcg2%
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.

Ingredients
MULTIGRAIN BREAD (WATER, WHITE WHOLE WHEAT FLOUR, UNBLEACHED FLOUR [WHEAT, MALTED BARLEY], SUNFLOWER SEED, BROWN SUGAR, WHEAT GLUTEN, FLAX SEED, WHEAT BRAN, CRACKED WHEAT, OAT MEAL, RYE MEAL, HONEY, BARLEY FLOUR, MILLET, BUCKWHEAT FLOUR, YEAST, MOLASSES, PALM OIL, CULTURED WHEAT, CONTAINS LESS THAN 2% OF EACH OF THE FOLLOWING: WHEAT GERM, SALT, ENZYMES, MONOGLYCERIDES, SEA SALT, NATURAL FLAVOR, YEAST EXTRACT AND ASCORBIC ACID, ENRICHED WITH [NIACIN REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID ACID], POTASSIUM SORBATE. TOPPING: ROLLED OATS), MAPLE GLAZED TURKEY BREAST CARAMEL COLOR ADDED (TURKEY BREAST, WATER, CONTAINS LESS THAN 2% OF MAPLE SYRUP, SUGAR, DEXTROSE, HONEY, SALT, VINEGAR, SODIUM PHOSPHATE, SODIUM ERYTHORBATE, SODIUM NITRITE. COATED WITH: HONEY, WATER, SUGAR, MAPLE SUGAR, VINEGAR, CARAMEL COLOR, COLLAGEN CASING), SLICED HAVARTI CHEESE (PASTEURIZED MILK, CHEESE CULTURE, SALT, ENZYMES), GREEN LEAF LETTUCE.

Allergen Info
Contains Wheat and Their Derivatives,Milk and its Derivatives.

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Actual product packaging and materials may contain additional and/or different ingredient, nutritional, or proper usage information than the information displayed on our website. You are responsible ... Read More