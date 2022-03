Features. Toro 1800 power curve.. 15a motor.. Electric snow thrower.. 18 in. Clearing width.. 12 in. Intake height.. Push drive system.. New zip deflector.. Ergonomic handle.. Larger wheels.. Chute lever.. Weighs only 24.5 lb.. Can move 700 lb of snow per minute.. 30 ft. Throw distance.. Perfect for small lots.. Sidewalks & driveways.. Safety key lock prevents unauthorized use.. Minimal assembly required.. Dimension - 25 x 24 x 20 in.. Item weight - 27.8 lbs.