Ingredients

Orgen-c Certified Organic ( , from : Amla Fruit Extract , 50% , Vitamin C ) , Wildcrafted Camu Camu Berry ( 17% , Vitamin C ) , Acerola Berry Extract ( Certified Organic , 21% , Vitamin C ) , Orgen-cr Certified Organic ( Amla Fruit Extract ; 5% , Vitamin . C ; 10% , Flavonoids ; 45% , Polyphenols ) , Grape Seed Extract ( 95% , Polyphenols ) , Acai Berry Juice Concentrate , Amla Extract ( 50% , Polyphenols , 10% , Beta-glucogallin ) , Green Tea Leaf Extract ( 98% , Polyphenols , 50% , EGCG ) , Pomegranate Extract ( 70% , Ellagic Acid ) , Bioperine Pepper Extract , Quercetin ( , from : Sophora Japonica Fruit Extract ) , Wild Blueberry Whole Fruit , Resveratrol ( Knotweed Root Extract ) , Raspberry Seed , Cranberry Whole Fruit , Prune Whole Fruit , Wild Bilberry Whole Fruit , Strawberry Whole Fruit , Tart Cherry Whole Fruit . Other Ingredients : Vegetarian Capsule , Magnesium Stearate , Rice Flour , Silicon Dioxide .

Allergen Info

Free from Does Not Contain Declaration Obligatory Allergens.

Disclaimer

