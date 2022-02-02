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Woodstock Organic Cranberries - Sweetened - Case of 8 - 5.25 oz.
5.25 OZUPC: 1004256300884
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Product Details
WOODSTOCK SWEETENED CRANBERRIES IN AN 5.25 OZ. BAG ARE A DELICIOUS, FAT-FREE, CHOLESTEROL-FREE SNACK RIGHT OUT OF THE BAG. LIGHTLY SWEETENED, OUR CRANBERRIES ARE AN EXCELLENT ADDITION TO YOUR FAVORITE RECIPES. THIS PRODUCT IS USDA ORGANIC CERTIFIED, NON-GMO PROJECT VERIFIED, KOSHER AND GROWN IN THE USA. SEE NUTRITION PANEL FOR ALLERGEN INFORMATION.